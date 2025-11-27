大火燒出工安隱患 港府：研議未來以金屬鷹架全面取代竹棚架

2025年11月27日，香港西灣河地區的一棟建築物外搭著竹子鷹架（竹棚架）。路透社



香港大埔高樓住宅宏福苑26日發生大火，正在整修的全社區陷入火海，目前已造成65人喪生。為整修而搭建的竹子鷹架（竹棚架）被指是助長火勢延燒的元兇之一，港府27日表示，將研議推動以金屬鷹架全面取代竹棚架。

香港電台報導，港府已針對宏福苑大火成立調查小組，由政務司司長陳國基擔任組長。

陳國基表示，政府將全面調查，涵蓋警方刑事調查和房屋局獨立審查等，徹底查出火災起因，包括建築物外牆保護材料是否符合阻燃標準，依法追究責任，並按階段公布調查結果。

另外，政府亦將透過巡查規管工作，盡快排除隱患，確保全港所有正進行大型維修建築的鷹架和材料安全，以讓居民安心。

陳國基表示，發展局27日已與業界商討，如何推動以金屬鷹架取代竹棚架。雖然使用竹棚架有長久歷史，比起金屬鷹架更靈活，在狹窄街道環境使用也比較方便，但耐燃方面始終不及金屬鷹架。

他也指出，為安全起見，應盡快全面改用金屬鷹架，政府會與業界做好準備，包括培訓工人轉型，目前已要求業界配合巡查和覆檢工作。

陳國基說，屋宇署正檢視鷹架和防護網的要求，考慮有無需要加強或改進規範。

有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」27日發文談宏福苑大火，稱此事件「至少2個沒想到」：沒有想到會出現這樣的情況，亦沒有想到安全隱患這麽突出。

「牛彈琴」說，大陸基本已全面使用金屬鷹架取代竹棚架，但在這次事故中見到香港仍然使用竹棚架，可能因此而助長火勢；若再加上不合格的網布和有人吸菸，後果不堪設想，亦暴露出安全管理上的重大疏漏，形容此次的教訓太慘痛，讓人痛心。

