大火燒毀證件補助卡關！香港政府急調人手 「3公務員配一戶」加速重建流程

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

香港宏福苑大火後，現場派駐「民安隊」協助居民，提供醫療器材與基礎支援，盡力緩解災後不適。不過，有災民反映補助流程冗長，需要多次排隊與填寫表格，甚至光是領取補助和辦理證件，就耗費了7小時。

香港宏福苑大火後，現場派駐「民安隊」協助居民，提供醫療器材與基礎支援，盡力緩解災後不適。（圖／取自大埔區議員羅曉楓臉書＋）

部分住戶的身分證、護照、結婚證書等重要證件已在火場全數燒毀，導致身分難以確認，加重申請補助的困難。不少災民抱怨，同一份資料需向多個單位重複提交，程序相當不便。災民廖先生建議，政府應統一紀錄，再由各單位分流處理，以減少災民奔波。也有災民表示，他光是領補助就排了3小時，重新申請證件又花了4小時。

港府回應指出，將為每戶額外配備2至3名公務員協助災後程序，盡量避免重複填寫資料的狀況。關於補助標準，當局也強調，即使住戶家中部分建物未被燒毀，但因封鎖無法返家，仍可比照其他災民領取補助。

民政及青年事務局長麥美娟表示，後續會推出各項津貼與教育基金協助重建，並強調相關基金將由審計署監督，確保資金運用透明。香港國家金融監管總局也要求保險機構簡化理賠程序，加快發放補償與物資，盡速協助災民恢復生活。

