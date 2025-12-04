大火爆炒蒜頭錯了 廚師曝下鍋後多1步驟：不會有苦味

炒青菜時只要用一點鹽巴、蒜頭，就能輕易帶出食材本身的味道，不少家庭主婦會用大火爆炒蒜頭，希望把蒜頭的香氣炒出來，不過有日本廚師指出，蒜頭應該要冷油的時候就下鍋，最好不要開太大火，否則蒜頭香氣炒出來前，很容易就會先燒焦，反而會先釋放苦味，甚至建議油的溫度高到起泡泡後就將火關掉，用餘溫就能把蒜頭的香氣充分炒出來。

《Yahoo JAPAN》專欄報導，廚師Papuchan表示，不少人煮菜時都會用大火炒蒜頭，認為這樣才能把蒜頭的香氣給炒出來，但其實蒜頭是一種對溫度變化很敏感的食材，接觸到已經燒熱的油，表面會瞬間焦黃，香氣還來不及釋放出來，苦味反而會先跑進油裡面。

廣告 廣告

Papuchan建議，油一倒進鍋子裡面後，馬上就要把蒜頭跟著下鍋，火最好也不要開到最大，而是用中火讓油溫逐漸上升，並推薦在油溫高到開始冒小泡泡時，將火關小或直接關掉，妥善利用油與鍋子的餘溫加熱，如此一來蒜頭的香氣才能充分滲入油裡面，讓後續的料理味道更豐富。

Papuchan透露，他最初是在社群軟體上分享此事，結果發現竟有高達8成的粉絲，以為蒜頭要熱鍋、熱油下，經過大火爆炒香氣才會濃郁，反而讓他非常驚訝，因此將蒜頭的料理小知識撰寫成文章，向更多人分享。

更多中時新聞網報導

振永拍片被石頭雨嚇到 1打5大展身手

秋冬變天 鼻過敏、痠痛找上門

勞動基金10月賺3006億 單月新高