大火籠罩選情！港立法會投票率史上第二低 投票人數減逾3萬

2025年12月7日深夜，香港立法會選舉工作人員開啟票匭開始計票。路透社



香港立法會昨夜（12/7）完成換屆選舉。由於所有候選人均為港府認定的「愛國者」，外界關注焦點轉向投票率。根據當局（12/8）凌晨公布的數據，在登記選民減少的情況下，本次投票率為31.9%，創歷來第二低紀錄；但投票人數較上屆減少近3.3萬人。

香港人口約752萬，今年的登記選民為413.1萬，較2021年上屆立法會選舉減少34萬人。根據香港選舉事務處公布，昨天約有131.7萬人投票，投票率因此較上屆略高1.7個百分點。

本屆選舉共選出90席立法會議員，投票時間自上午7時半至晚間11時半，較上屆選舉延長2小時。

「大火改變社會氣氛」

路透社報導，位於新界大埔的宏福苑11月26日發生近80年來最嚴重的大火，共7棟32層樓高的住宅大樓被燒毀，至少奪走159條人命，還有數十人失蹤，令民眾憤怒不已。

香港選舉管理委員會主席陸啟康今天凌晨在記者會表示，大火改變了「社會氣氛」，使這場選舉「對我們而言非常艱難」。

2025年12月1日，香港宏福苑大火後，大批民眾獻花哀悼罹難者，獻花區形成花海。路透社

當局昨天派出約100名警力，全天在宏福苑周邊巡邏。《明報》報導，宏福苑與鄰近的廣福邨票站遷至同區3間學校，政府提供接駁巴士接載選民，但宏福苑所在的「新界東北」選區投票率仍達全港最低，約為30.15%。

涉嫌「煽惑他人不投票」 四人被捕一人遭通緝

香港廉政公署昨表示，已有4名男子因涉嫌在社群媒體「公開煽惑他人不投票或投無效票」而被捕；另通緝一名24歲男子王浩天。

路透社指出，香港自2020年起大舉實施「國家安全」相關法律後，公開呼籲抵制投票已被視為犯罪。國安法改革也實質上壓縮了香港的民主派聲音。過往約占選民6成的民主派支持者，此後普遍抵制選舉。

一名住在宏福苑附近的70多歲的鄭姓居民表示，他沒有投票。

他因擔心成為當局目標，未向記者透露全名。他說：「我對這場大火非常難過。我不會投票給那些讓我們失望的建制派政客。」

