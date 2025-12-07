大火衝擊！港立法會投票 外界估投票率創低

香港今天(7日)舉行立法會換屆選舉，一早8點半，香港特首李家超就現身投票所、努力催票，承諾選民將針對宏福苑大火進行修法、改革制度。就怕今年的投票率、因為大火效應再創新低，港府不僅延長投票時間，在邊境口岸、機場、監獄、養老院等地都設立了投票所，希望衝高投票率。

香港今天(7日)舉行立法會換屆選舉，不過投票所前未見太多人潮。（圖／香港TVB）

香港仍沉浸在宏福苑大火的哀傷氣氛中，不過 7 號立法會改選仍如期登場。上午 8 點半，香港特首李家超與夫人現身投票，強調新任議員明年元旦履職後，將針對宏福苑大火進行制度改革。

廣告 廣告

香港特首 李家超：「立法會有很多權力，我們一定要與立法會合作，例如審批撥款、制訂新的法例等，大家一同將現有制度的漏洞去填補、阻塞。」

宏福苑大火過後，擔心引發民怨，香港暫停了競選活動，連港府的宣傳工作也轉為低調。從政治面解讀，這次選舉是 2021 年 3 月中國全國人大修改選舉制度後第二次改選。所有候選人都經過愛國愛港的資格審核，由於開放民眾直選席次從 35 席限縮到 20 席，導致前一屆投票率跌到剩 30.2%，創史上新低。今年又有大火衝擊，恐怕讓投票率雪上加霜。

選民：「應該會越來越熱鬧，現在早上當然沒有太熱鬧。」

選民：「接駁巴士我看到指示沒有太清晰。下到去街市吃早餐，吃完早餐才見到有接駁巴士，但我看到開出的時間，應該未必適合我。工作重要，所以直接先過來。」

早上提早 1 個小時開放投票，晚間也延後 1 個小時關閉投票所。長達 16 個鐘頭的時間，截至上午 10 點半，地方選區投票率為 7.26%。另外，港府在養老院、監獄、港珠澳大橋邊境和機場都設立了投票所，希望有助於衝高投票率。

更多 TVBS 報導

香港大火／宏福苑奪44命！特首李家超稱大災難：有足夠能力控制

香港大火／全面救災 李家超宣布：政府主辦慶祝活動取消或延期

香港荃灣起火！百人急疏散 疑電子產品高處墜落引燃

宏福苑惡火奪159命…在台港人自由廣場悼念 連儂牆訴「要真相」

