大火陰影未散 煙火缺席香港跨年、燈光秀倒數迎2026

2025年12月31日，人們在香港中環蘭桂坊合影留念，慶祝2026年的到來。美聯社



煙火向來是香港慶祝新年的重要活動，但在去年11月發生宏福苑大火後，香港昨（12/31）晚並未在維多利亞港上空施放壯觀繽紛的煙火秀，改以燈光秀迎接2026年到來。

香港旅遊發展局昨晚在中環商業區舉辦音樂會，傍晚時分已有大批民眾聚集在表演舞台附近，期盼搶佔最佳觀賞演出的位置。午夜時分，8座地標建築物的外牆化身為巨型倒數時鐘，呈現長達3分鐘的燈光秀。

煙火秀向來是香港慶祝新年、農曆春節等活動的重要環節，但去年11月下旬在大埔區的宏福苑發生自1948年以來最嚴重火災，造成至少161人喪生後，香港政府宣布取消在維港施放煙火，坦言此舉將對部分旅遊及餐飲業者造成影響。

美聯社報導，來自上海的大學生王安妮（Annie Wang）表示，原本計畫來香港觀看煙火秀，但她理解港府的決定，因為火災消息令她心痛不已。「雖然很遺憾，但火災發生後確實別無選擇。」

來自廣州的老師王淼（Wang Miao）則表示，儘管沒有煙火秀，她仍打算參與在中環的官方倒數活動。她坦言，無法欣賞煙火秀令人惋惜，但能理解原因，「這不影響我們在香港的體驗。」

香港過去亦曾因為重大悲劇迫使維港煙火秀取消。2012年10月1日發生船隻相撞造成39死的事故後，港府宣布取消2013年慶祝「十一」的年度煙花匯演；2018年發生19人喪生的公車事故後，農曆新年的慶祝活動亦告取消。

而在2019年「反送中」示威活動及新冠疫情期間，多場煙火匯演同樣喊卡。

2025年12月31日，人們聚集在香港中環蘭桂坊慶祝2026年的到來。美聯社

