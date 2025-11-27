大火5分鐘狂燒32層樓！香港專家曝傷亡關鍵

▲香港大埔宏福苑26日發生火災，27日消防仍持續滅火救援。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截至下午已知造成55人死亡、72傷，逾200人失聯。香港建築專家黃鑫炎指出，關鍵不在火災成因，而是火勢迅速蔓延，不到5分鐘就延燒32層樓，但至少需要10至20分鐘才能完成疏散。他也證實，搭建棚架的竹子是易燃材料，垂直的竹竿也加劇火勢。

據CNN報導，香港建築專家、香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎表示，從32層樓高的建築物中疏散人員的時間實際上非常長，至少需要10到20分鐘，「但火是在5分鐘、甚至更短時間就蔓延到屋頂」。

至於火災調查情況，黃鑫炎認為，關鍵問題並不在於火災的原因，而是火勢的迅速蔓延，「總的來說，我並不認為火災成因很重要，因為這座建築的設計能夠應對偶發性火災，但並沒有辦法應對建築外側迅速延燒，最終燒向室內的火災狀況，這不在建築消防法規的考慮範圍內」。

但黃鑫炎也指出，用於搭建棚架的竹子「絕對是易燃材料」，尤其香港現在是旱季，非常容易被點燃，且垂直搭建的竹竿，會讓火勢更容易向上蔓延。

「這起火災與另一起外牆易燃材料引發的火災非常相似。一旦點燃，消防員根本沒有時間阻止火勢蔓延」，黃鑫炎將此次香港宏福苑大火，與2017年的倫敦格蘭菲塔大樓火災進行類比。該棟24層樓建築的火災，是二戰以來英國最致命的大火，共造成72人死亡，起火原因也是因為外牆覆蓋易燃材料。

黃鑫炎是香港理工大學建築環境及能源工程系副教授，主要研究領域涉及基礎燃燒科學和火災安全應用，也是香港特區政府消防規範與技術顧問、高等法院火災調查專家。曾獲國際火災學會傑出青年科學家獎、國際消防工程師協會傑出青年學者獎等國際獎項。

