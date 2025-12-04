大烏龍！全聯鯛魚數值被「10倍放大」 高市衛生局鞠躬歉

高雄市衛生局日前公告全聯販售的鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是一場烏龍事件。衛生局於12月4日召開記者會致歉，承認檢測數值被電腦設定錯誤放大了10倍，導致誤判。更令人驚訝的是，負責檢驗的人員已於11月4日離職。衛生局長黃志中鄭重向受影響的業者和消費者道歉，並表示將依法追究相關人員責任，同時確認這只是單一事件，過去並無類似紀錄。

高雄市衛生局日前公告全聯販售的鯛魚排含有動物用藥，經調查後卻發現是一場烏龍事件，4日傍晚召開記者會鞠躬致歉。（圖／TVBS）

高雄市衛生局長黃志中，率領人員在記者會上深深鞠躬，向雲林縣口湖漁類生產合作社、全聯以及所有受到影響的消費者道歉，並表示將依法追究相關人員的責任。黃志中解釋，檢驗人員在操作過程中，錯誤調整了電腦設定，導致檢測數值被10倍放大，而正確的檢驗結果應為「未檢出」動物用藥。他強調，經確認這只是一個單一事件，之前並沒有相關電腦設定被更動的紀錄。

高雄市衛生局副局長潘炤穎指出，負責檢測的人員已於11月4日離職，關於錯誤設定的動機，無論是故意還是疏失，都已請司法單位協助調查。

鯛魚排檢測數值遭「10倍放大」，但當時檢測人員已離職，衛生局交由司法調查，釐清是故意還是過失。（圖／TVBS）

回顧整起事件，衛生局於10月14日到全聯路竹公司抽查，相關人員在約兩周後進行前置作業並完成檢驗。10月26日衛生局發現所謂的違規情況，隔天再度派員稽查全聯，並於11月1日公告下架該批鯛魚排。全聯隨即發布聲明澄清「沒有動物用藥」，並表示會向衛生局申請複驗。當時衛生局反駁全聯，認為雙方送驗的是不同檢體，直到11月4日傍晚才召開記者會承認錯誤並道歉。

民眾對此事件表示不滿，認為公家機關作為檢驗單位有責任為人民把關。高雄市衛生局起初堅稱鯛魚排含有恩氟喹啉羧酸，被業者質疑後仍堅持立場，如今真相大白，衛生局需要找回已離職的員工，釐清調動電腦數值是故意還是過失。

