大烏龍！海巡大陣仗搜尋疑「落海」釣客 他竟回「案發」現場

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東鹽埔漁港白燈塔為在地相當知名的釣客聚集點，今天凌晨疑似有釣客落海，海巡安檢所人員大陣仗前往搜索，但折騰一夜找不到人，未料卻在今天早上見到失蹤者竟全身乾的出現在疑似落海處，一盤問才發現竟是個大烏龍。

今天凌晨0時6分，鹽埔安檢所值班人員接獲民眾來電報案，指在鹽埔漁港白燈塔疑似有釣客落海，即通報安檢人員前往查看，安檢人員抵達現場後，查看發現有釣具及個人物品，但卻無法尋獲人及其身分文件，隨即向上通報並擴大搜尋，隨後消防第三大隊、新龍派出所及新園、東港消防分隊也派員到場支援搜尋。

不過，由於現場並無騷動，讓海巡人員深感有異，因此深入尋問非報案人，這才發現該處常有一釣客將釣具放置原處後人員返回家中休息，加上東西整整齊齊，應為烏龍事件，消防第三大隊確認協尋任務結束後，由轄區員警及安檢所勤務人力不定時前往巡查掌握後續狀況。

今天早上海巡人員到場後，就發現現場來了1名使用原本通報協詢處釣具的釣客，經詢，果然就是該名被報稱疑似落海的釣客，他也指出，自己有放釣具後先回家的習慣，應是新來的人看到他的東西而報案，事件真相大白，可說是烏龍一場。

