大烏龍！網傳李在鎔北京商場狂掃100隻Labubu 三星出面打臉：沒買任何商品

網傳三星電子會長李在鎔一口氣「掃貨」100隻時下最夯的潮玩玩偶Labubu，結果被官方聲明打臉。（左翻攝自網路；右翻攝自Labubu IG）

南韓總統李在明近日率領重量級企業家代表團訪問中國，其中三星電子會長李在鎔的私人行程意外成為輿論焦點。昨（5日）中國社群平台與媒體瘋傳李在鎔現身北京京東MALL雙井店，甚至傳出他一口氣「掃貨」100隻時下最夯的潮玩玩偶Labubu，消息一出不僅登上熱搜，更帶動玩偶母公司泡泡瑪特（POP MART）市值一度飆升逾5%。

多家中國媒體報導，李在鎔昨下午趁著訪中空檔，低調現身北京商場。現場目擊者與店員透露，李在鎔身穿灰色羽絨背心配上西裝，在6至7名隨行人員與翻譯陪同下逛街，期間不僅詢問了沙發、智能免治馬桶等家居用品，還被爆出在京東全球購專區大手筆買下10個大首領、10個大天使，以及1至4代每款各20個的Labubu盲盒，總計購入100隻玩偶。

「三星掌門人買Labubu」衝上中國熱搜。（翻攝畫面）

這則消息迅速在網路發酵，「三星掌門人買Labubu」一舉衝上百度熱搜榜首，市場更將此解讀為名人加持的利多。受此激勵，泡泡瑪特（09992）今日早盤股價應聲大漲，最高一度觸及207.4港元，漲幅達5.71%，成交金額顯著放大。

不過，這場熱鬧的「大老闆採購秀」隨即遭到三星官方出面澆冷水。根據《韓聯社》報導，三星電子對外回應指出，經過內部確認，李在鎔會長當時確實視察了商場內的自家門市及周邊設施，以了解當地市場趨勢，但在現場「並沒有購買任何商品」。

雖然三星官方正式「打臉」了中國媒體與店員的說法，但這場烏龍傳聞仍反映出此次南韓經濟代表團訪中的高度受惠感。隨同總統李在明出訪的成員除了李在鎔，還包括SK集團會長崔泰源、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等200多位企業巨頭。

