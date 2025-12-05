大烏龍！誤檢全聯台灣鯛魚排 陳其邁道歉

▲陳其邁上午鄭重向全聯及雲林養殖業者致歉。（圖／高雄市政府海洋局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府衛生局日前抽驗全聯所販售的「台灣鯛魚排」，卻因內部更改設定條件，導致最終檢驗計算結果為不合格，引起社會譁然。對此，高雄市長陳其邁今（5）日上午鄭重向全聯及雲林養殖業者致歉，並要求衛生局要追究責任。

陳其邁受訪時表示，他首先對全聯及雲林養殖業者因為檢驗錯誤道歉，「非常不好意思」。他指出，事件起因是一位操作同仁違反作業程序，罕見更改電腦後台參數，而這種疏失錯誤，非常不應該，已立刻移送檢調單位，希望藉由司法調查，釐清錯誤是故意還是疏失。

陳其邁也嚴厲要求衛生局要追究責任，並把藥物檢驗平台重新校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序，而衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

「再次表達歉意！」陳其邁提到，當樣本有疑慮時，應該要複驗釐清，希望衛生局記取這次教訓，落實檢驗標準及資訊透明，對此再次表達歉意。

陳其邁強調，昨天警方已找到同仁，尊重檢調調查，在追究責任上，會連同相關主管及相關人員，他們同樣負有督導責任。

衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），但衛生局昨晚舉行記者會為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」，由於電腦設定遭改為10倍，2次檢驗都檢出禁藥。高市刑大目前已帶回涉案約聘陳姓女研究助理，釐清案情中。

