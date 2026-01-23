大熊貓 「福寶」有望回韓！ 南韓政府：和她男友一起來光州

大熊貓 「福寶」有望回韓國。（圖／微博／中國大熊貓保護研究中心）

大熊貓「福寶」深受大票民眾喜愛，其為2016年入住南韓主題樂園「愛寶樂園」的2隻熊貓「愛寶」和「樂寶」於2020年誕下的女兒，成為首隻在韓國當地出生的熊貓，不過已於2024年歸還中國大陸。不過，近日韓中再度討論租借熊貓的相關事宜，南韓氣候變遷部長官金成煥22日證實表示，「我們將在福寶的雙胞胎妹妹回歸中國前，盡最大努力確保福寶和她的男朋友能夠一起來到光州。」

綜合韓媒報導，韓國總統李在明日前與中國國家主席習近平舉行高峰會，席間提出希望租借一對大熊貓至光州動物園，據了解中方態度正面。韓國氣候能源環境部也已展開前置作業，為可能的熊貓來韓進行設施與人力盤點。

氣候部長金成煥22日親赴光州動物園視察，檢視園區是否具備飼養熊貓的條件。該園自去年6月被指定為第二號國家樞紐動物園，目前擁有4名獸醫、13名飼育人員，並具備飼養大型哺乳類動物的經驗，園內現飼養89種、共667隻動物。

金成煥受訪時指出，中方在高峰會後展現高度友好態度，政府將在兼顧動物權利與福利的前提下，推動熊貓成為園區象徵性物種。光州市政府則評估，園內約4300平方公尺的閒置用地，正被考慮作為潛在的熊貓繁殖基地。

韓國曾於2016年迎來熊貓「愛寶」與「樂寶」，並誕下人氣熊貓「福寶」，以及其後出生的「睿寶」與「輝寶」。福寶已依協議規定於2024年返回中國，而睿寶與輝寶也須在2027年7月前返國。金成煥表示，政府正加速協商，力拚在2027年3月前敲定是否引進一對熊貓。至於是否考慮讓福寶再度回到韓國，金成煥直言，將積極努力讓福寶與其「男朋友」一同來韓國。

然而，「熊貓外交」龐大的經費成為最大變數。依規定，一對熊貓每年需支付中方100萬美元的租借費，僅熊貓專屬設施就預估需投入數百億韓元，若加計整體園區整修，總經費恐突破千億韓元。

對此，動物權益專家與動保團體提出質疑，認為政府斥資引進展示動物，與強調動物福利的施政理念有所矛盾。多個動保團體指出，長距離運送與環境更換，恐對熊貓身心造成重大壓力，呼籲政府重新檢視政策方向，強調「熊貓並非衡量動物園或地方發展的唯一標準」。

