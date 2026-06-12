大熱天喝飲料要小心！寶特瓶1習慣細菌暴增 恐害急性腸胃炎

（示意圖／Pixabay）

天氣越來越熱，民眾常習慣隨手攜帶寶特瓶飲品解渴，然而這項看似平常的舉動卻可能暗藏食物中毒的健康危機。日本專家特別發出警告，在炎熱夏日若將寶特瓶「對嘴直接飲用」，口腔內的細菌會順勢逆流至瓶中；在缺乏適當冷藏的情況下，高溫將加速細菌在瓶內瘋狂滋生，導致飲品悄悄腐敗，不知情的民眾若喝下，極易引發急性腸胃炎，出現腹瀉、嘔吐等身體不適的症狀。

根據日媒《富士新聞網》報導，日本北海道大學專攻預測微生物學與食物中毒細菌研究的教授小関成樹指出，最容易成為細菌滋生溫床的飲品類型，當屬含有糖分的運動飲料以及各式乳品飲料；由於糖分與蛋白質正是細菌繁殖所需的核心營養源，一旦接觸到口腔細菌，便會加速飲品的變質與腐敗進程。

廣告 廣告

相對而言，儘管無糖茶類所含的營養物質較少，但在夏季的高溫環境中，若經長時間放置，瓶內的細菌依然會持續增殖。這種因飲用習慣與環境交織而成的食品安全漏洞，成為現代人在高溫季節不容忽視的隱形健康殺手。

這項飲品衛生問題的轉變，與過去數十年來日本民眾消費習慣的變遷息息相關。小関教授說明，回顧30年至40年前，市售外帶飲品主要以鋁箔包或易開罐為主，消費者通常必須在開封後當場飲用完畢，較少有長時間攜帶的問題。然而，隨著可重複扭緊瓶蓋、方便攜帶的寶特瓶全面普及，雖然大幅提升了生活的便利性，卻也無形中拉長了飲品的存放時間，導致飲料在常溫甚至高溫環境下腐敗的機率大幅增加，促成了現代社會特有的夏季飲水衛生隱憂。

為了有效阻絕細菌在飲品中大肆滋生，小関教授表示，最有效的對策就是避免「對嘴直飲」。在條件允許的環境下，將寶特瓶內的飲料倒入杯中飲用是最安全衛生的做法；若在戶外不方便使用杯具，則建議民眾選購小容量的瓶裝水或飲料，確保在開封後能以最快速度飲用完畢。此外，重新正視易開罐等無法重新封口的包裝、迫使自己在當下喝完，也是不錯的替代方案，能從源頭杜絕病菌重複滋生與逆流的機會。

最後，針對現今盛行的環保水壺，小関教授也說，雖然直飲式水壺蔚為流行，但夏日仍以「瓶蓋可拆卸作為杯子使用」的款式安全性更高。同時，由於溫度是決定細菌繁殖速度的最關鍵因素，善用保溫效果佳的保溫瓶維持飲品在10度C以下的低溫，能幾乎完全抑制細菌的生長。

最後小関教授總結，在享受夏日消暑飲品的同時，落實「冷飲保持低溫、開封盡速喝完」的衛生原則，才是遠離夏日腸胃危機、守護自身健康的根本之道。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高

老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築

父猝逝留4200萬遺產全給兒！遺囑曝光揭妻30年秘密 復仇布局震撼全家