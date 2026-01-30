《大熱門》爆年後復播！吳宗憲加入週末「三角督」戰局

吳宗憲曝只肯主持塊狀真相原因。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕陪伴觀眾12年的《綜藝大熱門》在去年結束帶狀播出後，令許多粉絲感到不捨，最新消息指出，升級後的塊狀綜藝《超級大熱門》已解決先前因製作成本過高而停擺的「卡關」困境，節目將在農曆年後正式啟動，隨著主持人陳漢典與「Lulu」黃路梓茵日前完成世紀大婚，成為兩位新婚夫妻在螢光幕前最受矚目的「愛的結晶」。

節目確定將在農曆年後全面啟動錄製。預計最快於2026年第二季進軍週末黃金時段，與各大強檔綜藝正面交鋒。吳宗憲也證實即將投入，開誠布公地表示，由於目前公司經營占據絕大部分心力，唯有改為「塊狀」形式才能提高他的參與意願。同時他也對內容給出明確方向，強調不會再走傳統歌廳秀的回頭路，而是要交由團隊安頓，打造更符合新生代口味的創新內容。

《超級大熱門》傳第二季見客，吳宗憲、Lulu、陳漢典鐵三角不散。(資料照，記者胡舜翔攝)

面對即將到來的週末戰局，外界不免擔心《超級大熱門》將直接撞上胡瓜、白冰冰與康康三方割據的「三角督」激烈戰況。面對市場趨於飽和的質疑，憲哥認為現在的電視圈已不再是昔日那種你死我活的對戰狀態，而是一種「共存共榮」的新格局。對此求證三立仍待回應。

