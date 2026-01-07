大營出發 林俊憲車隊南科區掃街

台南市長參選人林俊憲展開最後衝刺，在南科進行車隊掃街。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

台南市長參選人林俊憲七日在大營靈昭宮上香祈福後，帶領競選車隊掃街南科區，林俊憲強調，期望從南科帶動台南進步。

林俊憲台南團結車隊七日上午由新市區大營里靈昭宮出發，行經善化、新市、安定等南科區域，林俊憲呼籲支持者站出來，用行動展現團結力量，讓台南繼續走在對的路上。

林俊憲表示，「大營」台語諧音象徵「大贏」，特別具有吉祥意涵，選擇到大營靈昭宮參拜後展開車隊掃街，就是希望台南可以大贏，而新市大營旁的台南科學園區，是當初縣長陳唐山爭取到的重要建設，後來前市長即現今總統賴清德爭取到台積電等科技大廠進駐，創造就業機會，帶動人口回流，如今的南科區儼然成為台南進步的關鍵力量。

林俊憲也指出，近期多位綠營政治明星力挺他，包括前台南縣長陳唐山、前行政院場蘇貞昌、立法委員蔡其昌等人，目前他受到的支持度持續成長，純綠營支持度也持續領先，距離民調初選投票僅剩不到一週，團隊將持續以最踏實的方式走入地方、爭取市民認同。