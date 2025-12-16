大爆漿！ 「紅龜粿、草仔粿」變湯圓 提拉米蘇也夯

紅龜粿和草仔粿變湯圓，咬下去立刻爆漿。（圖／TVBS）

冬至將至，各式創新口味湯圓紛紛登場，為傳統節慶注入新風味！今年最受矚目的莫過於「草仔粿」和「紅龜粿」口味，前者以Q彈艾草粿皮包裹濃郁芝麻，後者則是紅龜粿皮包覆香濃花生餡，一咬即爆漿，引發熱烈討論。此外，「提拉米蘇」、「紫糯米芋泥」等新奇口味也成話題，有民眾更嘗試煎煮湯圓，體驗不同口感。超商也推出微波即食的紅豆湯圓，滿足現代人追求便利的需求。今年就來品嚐這些創意十足的冬至湯圓，感受傳統中的新滋味吧！

紅龜粿和草仔粿變湯圓，咬下去立刻爆漿。（圖／TVBS）

冬至將至，各式特色湯圓紛紛登場，為傳統節慶注入創新風味。今年湯圓市場出現草仔粿和紅龜粿口味，以艾草Q彈粿皮包裹濃醇芝麻，以及紅龜粿皮包覆香濃花生餡，一咬即爆漿，引發熱烈討論。此外，提拉米蘇及紫糯米芋泥等創意口味也成為話題，有消費者更嘗試將湯圓煎食，體驗不同口感。超商則推出免煮的微波紅豆湯圓，迎合現代人追求便利的需求。

草仔粿與紅龜粿口味湯圓成為今年冬至的新亮點，以綠色與紅色外觀取代傳統紅白湯圓。草仔粿湯圓採用傳統艾草製成的Q彈粿皮，內餡為濃醇芝麻，香氣十足。紅龜粿湯圓則內含香濃花生餡，咬下去立即爆漿，帶來滿足的口感體驗。有民眾表示，草仔粿湯圓的艾草香氣充足，而且顏色比傳統湯圓更加豐富多彩，呈現不同的視覺效果。

紫糯米芋泥口味，同樣引起熱議。（圖／TVBS）

今年湯圓品牌的創新不僅止於粿系口味。市場上新推出的提拉米蘇口味湯圓，結合馬斯卡彭起司、微苦可可和咖啡塊，並添加三種酒香調和提味，為消費者帶來獨特的味覺享受。對於芋泥愛好者而言，紫糯米芋泥湯圓也是不容錯過的選擇，這款湯圓使用台灣檳榔心芋頭搭配日本島砂糖製作，呈現綿密的口感。

除了傳統的煮食方式，有創意的消費者嘗試將提拉米蘇湯圓和草仔粿湯圓改用煎的方式烹調，使湯圓呈現出酥軟的全新口感，為傳統食品增添變化。對於追求便利的現代人，超商也推出只需微波加熱的紅豆湯圓，使用在地紅豆熬煮，省去料理時間。有民眾認為，雖然超商微波湯圓的口感與現煮的名店湯圓有所差異，但其便利性使人能夠即時享用，仍具有吸引力。

超商微波紅豆湯圓，拚懶人商機。（圖／TVBS）

冬至吃湯圓不僅能感受傳統節慶的氛圍，各種創新口味更為這個習俗增添了新鮮感。無論是傳統還是創新口味，湯圓都成為冬至節慶中不可或缺的美食。

