大爆發！ 5月稅收5770億 「這稅目」超標達成244%

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根據財政部統計，5月全國賦稅收入迎來大爆發，單月實徵淨額直衝5,770億元，較上年同月激增84.0% 。累計1至5月實徵淨額更已達到1兆4,220億元 。在眾多稅目中，受惠於股市交投極度熱絡，證券交易稅表現最為驚人，前5月累計實徵淨額占分配預算數的比率高達244% 。

股市熱絡與基期效應雙引擎發動

財政部統計處科長陳巧芸表示，5月實徵淨額能較上年同月大增2,635億元，主要功臣為營利事業所得稅與證券交易稅 。其中，5月上市上櫃股票平均每日成交值高達1兆5,324億元，較上年同期狂增2.9倍，直接讓5月證交稅實徵淨額衝上704億元，前5月累計證交稅更達2,487億元，比上年同期多出1,557億元 。

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另一方面，營所稅5月實徵1,886億元，較上年同月暴增1,669億元，累計前5月達1,920億元 。這項驚人的增幅主要是基期因素所致，因為上年為因應美國對等關稅帶來的衝擊，所得稅結算申報與繳納期限延長至6月底，導致上年基期偏低 。同樣受到申報延期基期影響的還有綜合所得稅，5月實徵619億元，年增46.1% 。

車市與房市稅收下滑

在內需消費方面，營業稅受惠於國內需求穩定，加上資通、視聽產品及電子零組件等進口代徵稅額增加，5月實徵1,299億元，累計前5月實徵3,540億元，較上年同期增加526億元 。不過，由於出口持續暢旺，適用外銷零稅率的營業人申請退稅也同步增加，抵銷了部分營業稅的增幅 。

相較於股市與內需的火熱，部分稅目則呈現下滑趨勢：

貨物稅： 累計前5月實徵470億元，較上年同期減少157億元，主因新購汽機車與電動車減免徵退稅增加、車市尚未明顯好轉，以及汽柴油減徵幅度擴大 。

土地增值稅： 累計前5月實徵277億元，年減8.9%，主因房地交易量及大額稅款案件減少所致 。

（封面示意圖／東森新聞）

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