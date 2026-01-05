大牌女星台下說時髦 上台酸俗：謝謝李明川老師幫我轉型

李明川近期上《綜藝OK啦》無奈分享圈內小人故事，他曾在替一名女明星做造型時被當眾打臉，他回憶當時流行豹紋風格，試裝時女方還稱讚：「好時髦，跟我平常形象很不一樣，謝謝老師幫我轉型。」沒想到一上台卻立刻翻臉，當眾說：「我今天穿得這麼俗豔，讓我穿這身的就是明川老師。」讓他當場難堪。

李明川。（圖／中天）

即使李明川解釋那是當下的流行趨勢，對方仍不放過，還酸言酸語問粉絲：「你們覺得我穿這樣好看嗎？知名造型師也是有出包的時候。」李明川氣到直言：「我真的很想把她頭扭斷。」他也透露，對方下台後頭也不回就上了保母車，完全沒有道歉的意思，「她人緣其實很差，但當時公司很大，她覺得無所謂。」

張立東則分享自己被「好友設局」的慘痛經驗。他表示，曾與演員朋友聚餐時認識一位連鎖食品公司的大老闆，對方不但熱情招待，還幫忙把帳單全買。後來朋友告知老闆女兒要結婚，問他要不要參加，「我想說人家請過客，就去捧個場。」沒想到婚禮當天卻被臨時拱上台，主持人直接介紹：「今天還有隱藏版主持人，我們歡迎張立東！」朋友還安撫他：「應該只是橋段，意思意思就好。」結果現場不只要他主持，還得模仿、唱歌，全套來。

直到一個多月後，張立東再度遇到那位老闆，對方親自向他道謝：「你幫我主持女兒婚禮，我真的很開心，而且還是友情價，你這個朋友交對了。」他這才驚覺事有蹊蹺，立刻找朋友對質，對方才坦承主持是「早就談好的」，價錢也是他去談、錢也進了他口袋，整件事從頭到尾都是自導自演，還裝作不知情，讓張立東直呼：「真的很會演！」