大牌女星當影展評審 「趕人出休息室受凍」答案呼之欲出
資深媒體人麥若愚入行多年，常分享許多與名人交手的秘辛，近日他上節目點名遇過「3大最沒禮貌的女明星」，其中一位曾在國外影展擔任評審，某次因外面冰天雪地，導演很好心帶他進休息室順便吃點東西，沒想到那位評審女星當場變臉，階級意識很強的趕他離開，還說這裡他們不許進來。
麥若愚最近在《娛樂頭版頭》爆料遇過3位最大牌、沒禮貌女明星的經驗，他暗示3位女星都不是港星，作風都很有大頭症，第一個曾在國際影展拿到一個很特別的獎，報社要求寫全版新聞報導此事，由他負責，報導結束後劇組回台灣開記者會，麥若愚說該位女星剛從國外回到台灣看到他，就裝作不認識，連打個招呼都沒有，也沒特別表示感謝，麥若愚表示這就是屬於不禮貌，不懂人情世故的藝人。
第二位也是大牌女星，當年她擔任三大影展之一的評審，麥若愚因為工作追到國外訪問此典禮，該影展大多在台灣農曆年期間舉辦，地點非常寒冷，那年華人得了很多獎，採訪完後有位熱心導演帶他到休息室歇息，一進門就撞見那位評審女星，對方立刻臉垮下來，並說：「這個地方你不可以進來的」，麥若愚用「很Mean」形容女星的態度，而該女星下秒可能發覺自己態度不對，改口說既然來了，就吃點東西吧。
第三位過去是大牌女星，現在也還在線上，仍是A咖，當年這女星在國際影展得獎後行程排滿，麥若愚為了採訪她幾乎是貼身跟著，最後達成使命，2008年他從記者工作退下後在電台遇到，這位女星也是表現出完全不認識的態度，他認為：「沒關係，因為妳是大牌，可在心裡這就叫做沒禮貌」，主持人也說，身為藝人不是需要巴結媒體，而是基本的禮貌要到位。
