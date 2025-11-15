大牌行動電源恐自燃「已有2燒傷」！3產品風險高 台標檢局也示警

美國消費品安全委員會（CPSC）近期公告，大廠貝爾金（Belkin）的2款行動電源及1款無線充電支架，內含的鋰離電池可能會因使用過熱，對消費者造成火災和燒傷危險，美國境外已出現2件輕微燒傷事故。台灣經濟部標準檢驗局也同步轉發該訊息，提醒使用者注意。

根據CPSC公告，本次召回3款產品，無線充電支架，型號為MMA008，顏色為黑色。序號以「57X」開頭的產品在此次召回範圍內，型號編號、序號皆印在充電座的底部；型號BPB002行動電源，序號以 「35」開頭的產品在此次召回範圍內，顏色為黑色；型號PB0003行動電源，所有序號都包含在此次召回範圍，則有黑色和白色2種顏色。

廣告 廣告

CPSC指出，此次召回商品數量約為83500個，並稱這3款行動電源和無線充電支架中的鋰離電池可能會因使用過熱，對消費者造成火災和燒傷危險。貝爾金公司已收到1件美國境內的火災事故報告，以及15件國際事故報告；在美國境外，已通報2件輕微燒傷事故和共37765美元的財產損失（約台幣115萬）。

上述產品銷售期間為2020年8月到2025年8月，實體通路有Best Buy、Target、Walmart等全國各大商店以及網路商店；也有在Belkin.com、Amazon.com和Tiktok等線上平台銷售，價格在29美元到180美元之間。

CPSC呼籲，消費者須立即停止使用該款行動電源和無線充電支架，並聯繫Belkin公司以獲得全額退款或商店信用。消費者應提交顯示產品正反兩面的照片，並附上召回的申請表。消費者可根據購買收據上的金額獲得全額退款（如果提供收據）；如果未提供收據，消費者將根據該型號的平均銷售價格獲得退款。

更多中時新聞網報導

江蕙杜絕黃牛 門票1314登記抽選

中央補助監視器 豬農怒吼：直接禁廚餘

登革熱 3例曾到屏東元泰街