大牙告別5年婚姻恢單4個月 突秀女人味自拍吐心聲：喜歡現在的自己

女星大牙（周宜霈）今年8月與小她7歲的另一半阿廖師（廖勛威）宣布離婚，結束5年婚姻，恢復單身的她依舊會透過社群分享日常生活。近日大牙分享一張自己超有女人味的自拍照，並有感而發離婚後的體悟。

大牙今（5）日在社群平台Instagram更新動態，上傳一張自拍照，畫面中她臉上有精緻妝容，身穿低胸黑色服飾，好身材若隱若現。不過大牙透露，她在網路上看到一段話，大意是「當你離開一段不再為了對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人。」

雖然大牙沒有明確指出這段話對她的意義，她只說「我覺得很有道理」，更坦言她很喜歡現在的自己，「無論是狀態、心態、樣子」，她認為更加貼近內心，而無所畏懼，最後又忍不住自嘲，「41歲的離婚老少女」。貼文底下也有不少粉絲留言打氣，「單身美少女，一點都不老」、「其實是更懂自己的少女」、「經歷過一些事情，就能找到讓自己舒服的方法，好好生活」。

事實上在大牙的離婚聲明中，她有透露兩人離婚的原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。」

