大牙恢單第一個跨年夜「許願新戀情」 被問會再婚？她反應曝

女星大牙（周宜霈）去（2025）年8月結束5年婚姻，跨年夜許願新戀情，但被問到是否會再婚反應曝。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

女星大牙（周宜霈）去（2025）年8月與小她7歲的另一半阿廖師（廖勛威）宣布離婚，結束5年婚姻，恢復單身的她不時會透過社群分享日常生活。大牙跨年夜也透過社群分享她對新的一年的期許，希望能有新戀情，因此有粉絲好奇她是否會再婚，她本人反應曝光。

大牙跨年夜（2025年12月31日）時在臉書粉絲專頁「宜霈vs大牙」發文，在一年的最後一天，寫下對新的一年的期許，「新的一年，可以許願有新戀情嗎？」句尾還附上一個吐舌頭笑的表情符號。這也是大牙在去年8月離婚後，罕見表達對感情的渴望。

許多粉絲看到大牙驚喜的「求愛宣言」，難免對她現在的感情狀態感到好奇，有不少人支持她迎接新戀情，也有網友進一步詢問她「還要再結婚嗎？」，而大牙也馬上回應心中想法，「真的先不要欸」。字句中看出大牙雖然渴望新戀情，但對婚姻則是已無憧憬。

事實上，在大牙的離婚聲明中，她有透露離婚的原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。」

