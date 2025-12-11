大牙歷經離婚與性騷纏訟 自嘆2025「苦到快忘了怎麼笑」

女星大牙。（現代婦女基金會提供）

女星大牙（周宜霈）2023年站出來指控陳建州（黑人）性騷擾，面對漫長纏訟與輿論壓力，事業也因此受到影響；今年8月又宣布與羽球教練老公結束5年婚姻。接連的變故讓她身心備受考驗。雖然外界一度揣測離婚是否與舊案相關，但大牙與經紀人皆多次強調兩者毫無關聯。不過，短時間內連續面對重大事件，仍讓她情緒起伏不小。近日她在社群抒發近況，坦言迫不及待想迎接新的一年，「苦到我都快忘了怎麼開心的笑」。

大牙11日在IG發文，感性寫下：「12月才過不到一半，我已經迫不及待地想迎接2026的到來。2025年我的人生課題應該是苦澀，苦到我都快忘了怎麼開心的笑。」她形容這份苦澀「無法言喻」，甚至讓她透支許多能量，「但我還是想謝謝自己，即便苦澀我也還是走過來了。」

她也分享自己這兩天莫名地都選擇帶苦味的可可，「直接反應出了我的情緒，人生的苦我沒有很喜歡，但必須接受。」並進一步寫道，飲品的苦味反而讓她感到被懂得、被同理，是「成為大人的樣子」。她更以巧妙比喻呼應現況：「偏苦的可可跟人生一樣，總有著說不出的苦澀。」

大牙和阿廖師離婚。(粘耿豪攝)

大牙自去年控訴陳建州（黑人）性騷擾後，曾反被對方提告，長期奔走官司使她身心俱疲，演藝工作也大受影響，一度坦言月收入僅剩1萬元。今年8月，她又宣布與羽球教練前夫阿廖師（廖勛威）結束婚姻，短時間內承受多重壓力，也讓她花了更多時間調整狀態。如今她在社群分享深刻心情，儘管苦澀仍未完全散去，但也努力在生活中重新找回力量。

