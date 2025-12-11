大牙離婚後吐心聲！發長文揭低潮期情緒 認了「日子太苦澀」：能量透支

娛樂中心／綜合報導

大牙離婚後在社群和粉絲分享近況。（圖／翻攝自臉書）

藝人大牙（周宜霈）今年8月對外宣布離婚後，雖然持續維持工作步調，也會在社群與粉絲分享生活近況，但11日她難得寫下長文，回望2025年的心情變化。她坦言，這一年對她來說像是一堂「苦澀」的生命課題，「苦到我都快忘了怎麼開心的笑。」語氣裡滿是疲憊，也讓外界感受到她正努力撐過這段艱難的修復期。

大牙表示，明明12月才過不到一半，她卻已迫不及待迎接2026的到來。她形容2025的情緒狀態「苦澀到無法言喻」，也讓她付出了大量能量，但仍選擇肯定自己，「即便苦澀我也還是走過來了。」

她也分享近期一個小細節——這兩天喝的午茶飲品，她竟然不自覺都選了帶苦味的可可，「直接反應出了我的情緒。」她坦言，人生中的苦味未必喜歡，但必須接受；反而飲品的苦味讓她感到被理解，「是一種成為大人的樣子。」

