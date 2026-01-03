大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」

娛樂中心／綜合報導

大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。

大牙許願新年迎來新戀情。（圖／翻攝自大牙臉書）

大牙去年12月31日發文寫下「新的一年，可以許願有新戀情嗎」，立刻湧入大批網友留言，紛紛表示「可以，你值得」、「女神等級，不擔心」、「好的人值得更好的人，加油」。不過針對網友詢問「還要再結婚嗎」，她卻直率回應「真的先不要欸」，表明暫時沒有再踏入婚姻的打算。

廣告 廣告

大牙與阿廖師離婚半年。（圖／翻攝自大牙臉書）

事實上，大牙當初發表離婚聲明時，曾強調並非因嚴重爭吵或第三者介入，而是在相處過程中發現彼此愛情已不復存在，更適合以家人和朋友的身分相處，因此決定和平分開。針對外界猜測離婚與她在2023年控訴多年前遭黑人（陳建州）性騷擾有關，她則透過經紀人澄清「離婚與陳建州案子完全沒有關係」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

逸祥舊愛性生活不合離婚！突曬照「公開甜蜜互動」疑默認新戀情

大S兒女怎麼稱呼繼母？馬筱梅親自解答了 認「汪小菲要求改口」

蔡依林鬆口演唱會想加場！出道26年「破例首做1事」嗨喊：美夢成真

謝京穎公布雙胞胎性別！與張書偉都猜錯 戳破氣球「驚訝反應全被拍」

