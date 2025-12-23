大牙「41年首次在家擺聖誕樹」親曝原因 感性告白

大牙公開41年來首次在家中布置聖誕樹原因。（郭吉銓攝）

女星大牙（周宜霈）今年8月與阿廖師（廖勛威）宣布離婚，結束5年婚姻關係，恢復單身後的她，仍不時透過社群平台分享生活點滴，展現獨立的生活態度。大牙昨（22日），在IG曬出一張家中充滿節慶氛圍的照片，罕見談及自己與聖誕節之間的心情故事，感性透露：「活了41年，第一次住的地方有了聖誕樹。」

從大牙分享的照片中可見，家中客廳布置溫馨，燈光柔和，一棵會發光的聖誕樹點亮整個空間，為原本簡約的居家環境增添濃厚過節氣息。她也在貼文中坦言：「因為我對聖誕節一直都挺無感的，從來不會在家裡佈置」。

大牙進一步透露背後原因，直言過去的感情經歷讓她對這個節日多了一層複雜情緒，她回憶道：「初戀是在聖誕節分手的，曾經一個很重要的人聖誕節永遠不在身邊，然後，就沒有然後了」，多年來，她的聖誕節幾乎只剩下高中同學會的交換禮物。

然而，今年卻出現了不同的轉折，大牙表示，自己收到的第一份聖誕禮物，竟是一棵會發光的聖誕樹：「凌晨五點起床工作到凌晨一點半，明明快累垮了，還是用最快的速度組起來」，接著靜靜看著它發呆許久，大牙有感而發說：「原來，聖誕樹這麼漂亮呀！小小亂亂的毫宅，突然有點過節氣氛了」。

