大牙41年來第一次！從無感到家中布置聖誕樹 背後藏心碎故事

41歲女星大牙（周宜霈）今年8月與小她7歲的另一半阿廖師（廖勛威）宣布離婚，結束5年婚姻，恢復單身的她依舊會透過社群分享日常生活。聖誕節前夕大牙分享家中充滿過節氣氛的照片，突然透露這是41年來第一次家中布置聖誕樹，同時也分享背後有個心碎故事，引發粉絲們關注。

昨（22）日大牙在社群平台Instagram上傳一張家中放了會發光的聖誕樹照片，並感性寫下「活了41年，第一次住的地方有了聖誕樹」，她解釋自己其實對聖誕節「挺無感的」，從來不會為了這個節日布置家裡；同時大牙說起背後原因，年輕的初戀正是在聖誕節分手，加上曾有重要的人在這個節日始終缺席，讓她多年來對聖誕節失去期待。

而這些年來大牙的聖誕節，幾乎只剩下與高中同學的交換禮物活動，持續至今。不過今年變得不太一樣，大牙表示，收到媽媽送的聖誕禮物，就是這棵會發光的聖誕樹；在一整天忙碌工作到凌晨，拖著快累垮的身子，用最快的速度把聖誕樹組合起來，「然後看著發呆，原來聖誕樹這麼漂亮呀」，很感謝媽媽讓她小小亂亂的家有了過節氣氛。

事實上大牙自恢復單身後，除了在社群分享日常生活，偶爾也有她對人生的感悟，上個（11）月她就突然表示，看到網路上一段話，大意是「當你離開一段不再為了對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人。」讓她覺得很有道理，也坦言更喜歡現在的自己，直言現在的她更無所畏懼。

