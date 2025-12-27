《大牛比較攬》邰智源「蹭飯」遇香菜臉發青

記者周毓洵／臺北報導

羅時豐YT《大牛比較攬》成績亮眼，日前再度入圍2025YouTube年度熱門創作者前十大，人氣單元《趣你家蹭飯》更迎來網友敲碗已久的重量級來賓邰智源。不過這回「蹭飯」角色大逆轉，因為邰智源家中根本不開伙，最後改由邰智源親自登門羅時豐家，沒想到卻意外踢到鐵板，被羅媽媽的「香菜殺手鐧」嚇到臉色發青，成為全集最大笑點。

為了招待貴客，退隱廚房30年、現年86歲的羅媽媽特別重出江湖，端出一桌澎湃客家料理，包括客家小炒、筍絲封肉、客家鹹菜湯，誠意滿滿。邰智源一進門就忍不住虧羅時豐家裡大得像古裝劇豪宅，感嘆一句：「可見以前秀場真的很好賺。」瞬間把氣氛炒熱。

聊起往事，邰智源回憶與羅時豐早在秀場時期就結識，當年羅時豐開著罕見的BMW 850i，在跑完工地秀後順道載他回家。羅時豐自爆巔峰時期一天最多跑9場秀，羅媽媽也加碼爆料：「他以前都半夜回來，敲門進來就說，媽，錢給你，放在我枕頭旁邊。」讓邰智源忍不住笑虧：「那時候牛哥一定是用倒的在算錢，天黑真的算不清楚。」

正式開飯後，邰智源對羅媽媽的手藝讚不絕口，吃得津津有味，沒想到關鍵時刻，羅媽媽突然端出「香菜」，力推一定要搭配一起吃。身為香菜絕緣體的邰智源當場臉色發青，卻又不好意思拒絕，只能硬著頭皮吃下「一小片」，下一秒立刻猛灌茶水，畫面相當真實，讓羅時豐在一旁笑到不行，直呼：「邰哥真的太善良了！」

談到投入 YouTube 的心路歷程，羅時豐也好奇詢問邰智源當初的真實反應。邰智源先嘆氣一句：「完了！」引發全場爆笑，隨後補充：「因為羅時豐一定會帶著大量喜歡他的觀眾進來，大牛其實是一塊稀土，只是當時還沒被開採。」一席話不僅展現交情，也高度肯定羅時豐在新媒體的影響力。

節目中還意外發現邰智源客語相當流利，雖然不是客家人，卻直接向羅時豐「求職」，笑說希望對方幫忙美言幾句，帶他一起前進客家台主持節目，甚至派出羅媽媽向客語台台長喊話。雖然是否成局仍是未知數，但兩人合作的新節目《真料理兩鍋論》已正式上線，再度引發粉絲期待。

邰智源（右）「蹭飯」踢鐵板！羅時豐媽媽（中）祭出「香菜殺手鐧」讓他臉發青。（「大牛比較攬」提供）

羅時豐（左）宴請邰智源（右）正宗客家料理，讓邰智源直呼「硬頸的精神」。（「大牛比較攬」提供）

羅時豐（右）請出退隱「廚房」30年已高齡86歲的羅媽媽（中）重出江湖，出大菜宴請邰智源（左）。（「大牛比較攬」提供）

羅媽媽（左）大展好手藝，每道菜都讓邰智源（右）讚不絕口吃的津津有味。（「大牛比較攬」提供）