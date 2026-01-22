大牛股動了！ 「這老字號」攻漲停創新高 專家讚：結構轉換大贏家





因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。

而大摩也在最新報告中預估，隨著AI資料中心需求強勁，預估伺服器電源的營收將在上半年倍增，因此將目標價由1288元調升至1638元。

而高盛也在日前發布的最新研究報告中，將台達電的目標價調升至1600。對此，沈萬鈞說明，若說台積電掌握的是算力極限，那台達電掌握的，則是「如何把電力安全、有效率地送到算力旁邊」；隨著AI伺服器功耗急速攀升，電力系統的重要性，從「配套」升級為確保長時間穩定運作的關鍵，這正好放大了台達電長年累積的工程優勢。

沈萬鈞強調，「這也是為什麼，在高盛的視角裡，台達不是短線受惠者，而是電力架構換世代下的結構性贏家。」

此外，觀察今日盤面，權值股集體上揚，台積電來到1760元，漲幅1.14%，鴻海來到224元，漲幅2.28%，聯發科來到1480元，漲幅逾1%；廣達、台光電也有不錯的表現，分別有2%、6%的漲幅。

（封面圖／翻攝自台達電官網）

