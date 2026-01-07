大獲肯定 2026《大學品牌力》東海大學勇奪建築與設計最佳學群獎 私校排名第一

104人力銀行主辦的《大學品牌力》，今7日公布獲獎名單並於台北W Hotel舉行頒獎典禮。東海教務長楊定亞(左)、公事處處長黃兆璽(右)也出席領獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】東海大學於2026年《大學品牌力》評比中脫穎，奪下「建築與設計最佳學群獎」私校第一名，此外，更在全國120多所大學中大獲肯定，獲得「地區領航獎－中部第三名」。校長張國恩表示，獲獎不僅肯定辦學成果，更驗證東海培育出社會所需的人才。

104人力銀行主辦的《大學品牌力》（7）日公布獲獎名單並於台北W Hotel舉行頒獎典禮，東海大學於120多所大學競逐中，奪下「最佳學群獎－建築與設計領域」私校第一、「地區領航獎－中部一般大學第三名」雙獎殊榮。104評比顯示，東海在學群聘僱力、學術聲望、國際力、研發力、高階領導力等多項企業重視指標中表現亮眼，整體成績獲高度肯定。

親自到場參與頒獎典禮的教育部次長朱俊彰表示，他相當肯定台灣各大學在人才培育與高等教育發展上的長期投入。朱俊彰說，台灣擁有豐厚的大學能量，但如何在AI時代了解學生能力的定位與培養，創造1-100的多樣人才，並對焦社會需求以幫助國家的發展，將是教育部未來推動的重點。

東海教務長楊定亞、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽也出席領獎典禮。楊定亞表示，此次東海在建築與設計領域囊獲佳績，透過指標也讓努力被社會看見，但東海還有更多優秀的科系，包括法律、政治、財經、會計、企管、化學、化材、電機、日文等系所都受到業界肯定的，未來將更努力讓社會看到東海培育的優秀人才。

104總經理黃于純指出，此次評比重視大學教育是否培育符合產業與未來趨勢的人才，透過12項大指標、105項小指標進行分析，綜合評比全國120多所大學，結合104大數據資料庫、企業人資千份問卷調查、教育部大專校院公開資訊、國際評比等進行綜合評量，舉辦大學品牌力是為了透過30年的數據庫，讓各大學找到自己的優勢與努力的方向。

校長張國恩表示，大學品牌的影響力來自師生與校友表現、治校方針、社會口碑等多面向的長期累積，更是驗證東海培育出為社會所需要的人才。東海大學以「未來大學」為辦學願景，朝開放環型大學（Open Loop School）發展，透過彈性制度與教學翻轉，打造以學生為學習主體、教師作為引導與支持的學習環境，整合校內外資源，讓學習場域與產業實務及社會需求緊密連結，創造開放且永續的學習場域，持續回應社會與產業的變化。

教務長楊定亞再次指出，近年來東海將建築系、工學院與大渡山-東海人工智慧中心的能量整合，聚焦「數位轉型」與「智慧永續」兩大主軸，推動人工智慧導入建築設計與產業實務，從課程設計、跨域學習到實作場域，培養學生兼具專業深度與應用能力，回應企業對未來型設計與建築人才的需求。不僅如此，東海也啟動「光點AI設計實驗班」與創藝學院的「AI設計教育教師共學社群」，強化師資培力與教學模式轉型。