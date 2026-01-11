大班幼兒看別鬧了！噴火龍 體驗藝術劇場

基隆市2,854名幼兒園大班生進劇場看劇，SEL（社會情緒學習）從幼兒做起！（圖：教育處提供）

▲基隆市2,854名幼兒園大班生進劇場看劇，SEL（社會情緒學習）從幼兒做起！（圖：教育處提供）

基隆市政府推動「大班幼兒藝術劇場體驗」，今年共有2,854位大班幼兒與家長、老師一起走進基隆表演藝術中心，看如果劇團演出的「別鬧了！噴火龍」。這部戲不只好看，更把孩子生活中最常遇到的「情緒問題」變成生動的故事，也融入孩子的SEL（社會情緒學習），讓孩子在看戲中學會認識情緒、處理情緒與和別人相處。

「別鬧了！噴火龍」劇情描述小男孩阿力容易生氣，某天因冰淇淋融化而大發脾氣，甚至氣到變成噴火龍飛走。小恐龍們一路找阿力、陪伴他，並在翹鬍子巫師的引導下，讓阿力慢慢理解「我為什麼會生氣」。巫師還教阿力用「深呼吸、冷靜一下、說出自己的感受」等方法調整情緒。最後阿力成功冷靜下來、變回男孩，和大家一起快樂生活。

廣告 廣告

教育處指出，這些內容正好就是孩子的SEL重要能力，[認識情緒]阿力知道自己在生氣，[調整情緒]學會深呼吸、冷靜下來，[表達需求]能說出「我現在很難過」或「我需要幫忙」，[同理心與互助]小恐龍們願意協助阿力、陪他一起解決問題。

劇團團長趙自強特別親臨現場表示，所有孩子都會生氣，但，若能像戲裡的阿力一樣，學會找到讓自己冷靜的方法，就是重要的情緒教育。家長與教師也回饋表示，孩子看完戲後，更願意說出自己的感受，不再只是大哭或生悶氣。

透過劇場體驗，孩子不但看故事，也會把劇中角色的做法帶回生活，成為實用的SEL技能。教育處處長徐嬿立說，美感藝術教育是基隆幼兒教育的重要方向，讓孩子從小接觸藝術，不只培養觀察力與想像力，更能透過故事中的情境學習與他人相處，增進情緒表達能力。

今年的劇碼貼近幼兒生活，因此，當天現場反應熱烈，孩子們跟著劇情一起大笑、思考、學習。

教育處說，未來，教育處將持續結合藝術、情緒教育與SEL，讓孩子在故事、遊戲與生活中自然學習表達自己、理解朋友、面對挑戰，為品格發展打下穩固基礎。