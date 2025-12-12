大球蟒發情「勒脖鎖喉」⋯屏東濺血遛蛇男現況曝光！女友：不只養1隻

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

林姓男子帶蛇逛街畫面曝光。（圖／記者朱俊傑攝影）

屏東一名26歲林姓男子11日下午「帶蛇逛大街」，豈料，球蟒在九如鄉東寧路菜市場前，疑似受到驚嚇用力纏住林男脖子，導致人當場倒地濺血，附近攤商見狀，立即上前協助移開，滿臉鮮血的林男獲救後，被送往醫院治療。林男女友今（12）日表示，球蟒正逢發情期，情緒較為躁動，同時透露其傷勢及目前狀況。

林男女友表示，攻擊男友的球蟒正值發情期，情緒較為躁動。（圖／記者朱俊傑攝影）

林男女友表示，林男除了養球蟒外，還養了網紋蟒、緬甸蟒，養蛇資歷約3至4年，過去也曾被蟒蛇攻擊，豈料11日帶著發情中的球蟒外出買雞蛋糕，又遭六親不認的寵物襲擊，這次還遭勒脖倒地，頭部撞到桌角濺血，後腦勺著地，臉則因柏油路擦傷。

林男遭自己飼養的球蟒攻擊，一度陷入昏迷倒地。（圖／翻攝畫面）

女友進一步說明，林男遭蛇勒脖一度昏過去，醒來第一時間傳訊向自己報平安，林男本來就會帶蛇外出「訓練」，但這次不曉得什麼原因，林男帶球蟒出門，明知正值發情期情緒比較躁動，就真的發生勒脖意外。

「當事」球蟒遭到逮補。（圖／翻攝畫面）

事情發生在11下午4時許，林男脖子上掛著球蟒出門買雞蛋糕，卻在攤位前蛇疑似遭到驚嚇，因而全身收緊勒脖，導致林男當場倒地，目擊者形容一度「不醒人事」，後續有好心人協助將蛇移開，才順利獲救。

