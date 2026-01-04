大理高中併入北市大！115學年開始招生 8月1日起正式更名

臺北市政府教育局近日正式核定臺北市立大理高級中學改隸臺北市立大學。（圖／翻攝自Google Map）

臺北市政府教育局近日正式核定臺北市立大理高級中學改隸臺北市立大學，並更名為「臺北市立大學附屬大理高級中等學校」，自115年8月1日起生效。據悉，未來該校仍維持完全中學規模，高中部預計招收8班共272名學生，另設體育班招收32人，招生規模與現行制度大致相同，以確保教學與校務運作平穩銜接。

據了解，臺北市立大學與北市大理高中共同推動改隸合併申請案，已於114年5月獲教育局核定通過，雙方於6月19日正式成立「改隸合併籌備工作小組」並召開籌備會，宣示本案正式邁入實質推動階段。根據規劃，改隸後學校名稱為「臺北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」，象徵教育資源垂直整合與大學社會責任的全面落實，預計於115學年度起正式招生。

北市教育局指出，本案二校業完成籌備階段工作，並檢附籌備事項相關文件，經審查小組同意籌備工作小組階段相關內容修正後通過，相關修正內容亦提送在案。

經審查，教育局同意核定二校改隸合併，市立大理高級中學自115年8月1日起更名為臺北市立大學附屬大理高級中等學校，並於114年12月31日起成立「臺北市立大學附屬大理高級中等學校籌備處」，由大理高中校長擔任籌備處主任，統籌辦理學校改隸合併相關事宜。

教育局期待兩校未來強化課程與師資的合作交流，同時由市立大學協助大理高中發展STEAM教育、國際教育、特殊教育、技職群科及體育特色，結合市立大學特殊教育中心提供大理高中特教資源；人文藝術學院、理學院資源提供高中多元選修特色課程；資訊科學系提供資訊應用學程；體育學院指導體育團隊等，讓學校共享教育資源。

