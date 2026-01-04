大理高中改隸併北市大 北市大附中115學年度起招生

（中央社記者楊淑閔台北4日電）台北市教育局今天表示，台北市大理高中、台北市立大學改隸合併為「北市大附中」，預計8月1日更名，維持完全中學規模，高中預計招收8班272生、1班體育班32人。

民國114年5月，北市教育局核定通過台北市大理高中與台北市立大學改隸合併案，校名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」，預計115學年度起正式招生，雙方6月19日成立「改隸合併籌備工作小組」並召開籌備會，邁入實質推動階段。

教育局今天表示，預計115年8月1日正式更名如上，未來學校將維持完全中學規模，高中預計招收8班272生，另有1班體育班32人；大學招生，由北市大依教育部規定的5%上限，持續鼓勵各系所申請「特殊選才」招生，以提升附中學子進入北市大就讀機會。

體育班方面，教育局說明，強項包含棒球、柔道、角力等，北市大將結合「台北市運動科學中心」資源，提供運動生理、心理與傷害預防等支持，將原本三級銜接進化為四級銜接體育人才培育體系，讓優秀選手留在北市就讀。

為讓兩校深化教學合作與資源共享，教育局表示，目前已於高中部自主學習時間推行68門UT Online線上微課程，未來規劃由大學端教師至附中授課。

教育局指出，大理高中已正式成為北市大的「專業發展學校」，提供特教中等學程師資生實習基地，共同開發STEAM與雙語教育課程。

此外，教育局說明，兩校並已共同訂定「附中校務諮詢委員會設置要點」，作為研議重大校務發展與合作事項的常設溝通平台，以確保校務穩定發展。北市大已完成組織規程修訂，規範附中校長遴選由北市大組成遴選委員會辦理，任期1任4年、得連任1次。

至於校內行政作業，教育局表示，大理高中已盤點全校4類校務章程與委員會進行更名作業；原有學校圖章、印信及電子公文系統也將配合校名更改同步調整，預計115年7月31日前完成銜接工作。校歌則將採納專家建議保留原校歌，僅於曲風上進行多元化調整。（編輯：陳仁華）1150104