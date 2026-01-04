大理高中改隸併北市大 新校名「北市大附中」115學年正式招生

台北市立大理高級中學臉書粉專公布市府正式核定大理高中與台北市立大學合併，新校名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱北市大附中，自115年8月1日起生效。

台北市立大理高級中學公布， 與台北市立大學合併，新校名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱北市大附中。 （圖／翻攝自Google maps）

大理高中去年12月31日於臉書粉專貼出教育局公文，宣布市府正式核定與北市大合併的消息，115年8月1日起將以新校名「台北市立大學附屬大理高級中等學校」營運。大理高中粉專也寫道：「感謝前任楊廣銓校長與團隊的努力，更要謝謝大家一直以來的支持，教育工作一棒接一棒，未來北市大附中請多多指教！！！」

廣告 廣告

在招生與升學銜接方面，台北市教育局指出，北市大將依教育部規定，在招生名額5%的上限內，持續鼓勵各系所申請特殊選才管道，提升附中學生直升北市大的機會。

合併後的北市大附中仍維持完全中學規模，高中部預計招收8班共272名學生，另設一班體育班招收32人。招生規模與現行制度大致相同，以確保教學與校務運作平穩銜接。

延伸閱讀

桃園計程車資疑用春節運價 市府：若屬實可罰1.8萬

北市男停車「輪胎壓白線」挨罰1200元 網驚：第一次知道

冬天越冷越睡不著？ 中醫：「進補過度、待冷氣房」腎氣失衡