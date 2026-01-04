大理高中改隸北市大！這日起更名「北市大附中」 115學年度開始招生

台北市大理高中將更名為北市大附中。（圖／翻攝自Google Map）





台北市立大學與台北市立大理高級中等學校的改隸合併案正式定案，改隸後的北市大附中仍維持完全中學規模，並預計於115學年度開始招生。

台北市教育局表示，該案自民國113年啟動評估程序，經審查校方整體規劃後，已於114年12月31日核定通過，大理高中將自今年8月1日起更名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」，並預計於115學年度開始招生。

教育局指出，改隸後的北市大附中仍維持完全中學規模，高中部招生人數與現行制度相近，規劃招收普通班8班、共272人，另設1班體育班，招收32人，以確保教學品質與校務運作能順利銜接。

廣告 廣告

大理高中自前年起推動與北市大的整併計畫，期望整合從幼兒園、國小、國中、高中至大學的教育資源，逐步建構連貫式的學習體系，相關規劃已於去年底獲教育局核定。

在教學合作方面，教育局表示，目前已於高中部自主學習時段導入68門「UT Online」線上微課程，未來也將安排大學教師進入附中授課，讓學生提前接觸大學端的教學資源，拓展學習視野。

升學銜接部分，北市大將依教育部規定，在招生名額5%的上限內，持續鼓勵各系所透過特殊選才管道招收學生，以提高附中學生直升北市大的機會。體育班則將結合台北市運動科學中心資源，針對棒球、柔道、角力等重點項目，提供運動生理、心理調適與傷害預防等專業支持，並將原有三級銜接制度升級為四級體育人才培育體系。

教育局也說明，大理高中已成為北市大的專業發展學校，提供特教中等學程師資生實習場域，並共同開發STEAM與雙語教育課程。為確保改隸後校務穩定運作，雙方已成立附中校務諮詢委員會，作為長期溝通與決策的常設平台。

至於校務行政調整，大理高中已完成相關章程與委員會更名作業，並同步更新圖章、印信與電子公文系統，預計於7月31日前完成銜接。校歌則將保留原曲精神，僅在編曲風格上進行多元化調整，延續大理高中的歷史傳承。

更多東森新聞報導

川普逮委內瑞拉總統！專家示警「下一步恐是這兩國」

不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家

冷氣團下的巧合？她進電梯5個全撞衫 網笑翻一片

