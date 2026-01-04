大理高中走入歷史！115學年併入北市大 8/1更名「北市大附中」

生活中心／程正邦報導

大理高中將併入北市大，8/1更名。（圖／翻攝大理高中臉書）

北市教育局近日投下震撼彈，正式核定萬華區老牌名校「台北市立大理高級中學」改隸為「台北市立大學」附屬中學。自 115 年 8 月 1 日起，該校將正式掛牌更名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」（簡稱「北市大附中」），這標誌著台北市推動大學與高中資源垂直整合邁出實質性的一步。

招生規模平穩銜接：轉型不影響學生權益

根據最新核定的招生計畫，改隸後的「北市大附中」將維持現有的完全中學體制。 高中部 115 學年度預計招收 8 個普通班，共計 272 名新生。保留體育專班招收 32 人。

廣告 廣告

校方強調，招生制度與規模將與現行制度脫鉤不脫軌，確保教學與校務運作在更名過渡期內能無縫接軌，讓家長與學子安心。

大理高中與北市大合併案，教育局已通過並發函兩校，115學年將完成合併。（台北市教育局提供）

改隸時程表：籌備處正式啟動

這項併校案並非一蹴可幾，而是經過縝密的法規與行政程序。兩校於 114 年 5 月獲准合併，並於同年 6 月組成「改隸合併籌備工作小組」。教育局於 114 年 12 月 31 日正式掛牌成立「改隸合併籌備處」，由大理高中現任校長領銜，全力推動硬體更新與師資媒合，為 115 年 8 月的正式更名做最後衝刺。

資源翻倍：大學端強力注挹「特色課程」

改隸後，北市大附中將不再只是傳統高中，而是獲得台北市立大學各學院全方位的學術資源。市立大學理學院與資科系將協助校方深化 STEAM 教育與資訊應用學程，補強高中端的實驗設備與前瞻技術。人文藝術學院將協助開發多元選修特色課程。

此外，市立大學特教中心將與附中共享專業評估資源，強化校內的特教支持系統。市立大學體育學院也將直接指導附中體育專隊，打造從高中到大學的一條龍培訓體系。

更多三立新聞網報導

中年危機？40歲突對電玩沒興趣 網共鳴：改玩這幾樣「更刺激」

總經理寵溺「黏踢踢特助」還向同僚炫耀！老闆出庭：全公司早知她是小三

馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝

朴娜勑遭控車內活春宮！經紀人怒揭職場霸凌：後座激戰「拔不出」險車禍

