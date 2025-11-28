大環境差！ 鱸魚產地價直逼成本價 養殖戶嘆：白做工

台灣鱸魚產業面臨嚴峻挑戰，價格大幅下跌讓養殖戶叫苦連天。（圖／TVBS）

受到大環境影響，需求量減少加上美國關稅等多種因數影響下，今年鱸魚銷量下跌，產地價更是大崩盤，去年一台斤66元，今年只剩下50多元，冷凍價更是比成本價還低，讓養殖戶直呼白做工。

台灣鱸魚產業面臨嚴峻挑戰，價格大幅下跌讓養殖戶叫苦連天。（圖／TVBS）

鱸魚是台灣餐桌上常見的美味食材，尤其適合冬天滋補元氣，其Q彈的魚肉與富含膠質的湯頭深受民眾喜愛。然而，今年鱸魚產業卻面臨價格大幅下跌的困境。產地價格從去年一台斤66元跌至僅剩50多元，冷凍鱸魚價格更是低至每台斤47元，已經低於養殖成本。

根據漁業統計年報數據，2023年台灣國產鱸魚總產量約2.4萬噸，其中外銷量佔27.5%，約6600噸。外銷市場主要集中在澳洲和美國，澳洲佔外銷總量的66.1%，約4000噸；美國則佔25.9%，約1700噸。這兩個國家合計佔了外銷總量的8成以上。今年影響鱸魚銷量的因素除了美國關稅外，進口魚貨進入市場也連帶造成市場萎縮。

雖然產地價格大幅下跌，但內銷的傳統市場價格波動不大。（圖／TVBS）

雖然產地價格大幅下跌，但內銷的傳統市場價格波動不大。市場攤販表示，零售價格維持在一台斤110元左右，從魚行進貨的價格也差不多，沒有明顯漲跌。內銷鱸魚價格目前落在一台斤110至120元之間，與去年相比差異不大。

對養殖戶來說，情況相當困難。他們已經投入時間成本，只能繼續養殖，但隨著魚隻越養越大，最終只能進入冷鍊加工環節，而價格恐怕難以回升。這樣的市場情況讓養殖戶們感到無奈，辛苦付出卻難以獲得合理回報。

