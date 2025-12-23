大瓶水售價比小瓶水便宜 50萬人傻眼 日本人全說了

一名網友近日在日本旅遊時，在便利商店發現一件奇怪的事情，2000ml的大瓶水售價竟然比1020ml的小瓶水還要低，讓他驚呼日本人好奇怪，在社群網路上吸引逾50萬人關注，日籍YouTuber「Mana」則解釋，如果在日本街頭邊走邊喝大罐的水，真的會被路人側目，「絕對沒有不行，只是大家都看你」。

一名網友近日在Threads表示，在日本的便利商店買水喝時，發現2000ml的大瓶裝礦泉水，售價為120日圓（約新台幣24元），但1020ml的小瓶裝礦泉水，售價卻要150日圓（約新台幣30元），讓他傻眼PO文喊「為什麼大的比較便宜啊？日本人好奇怪」。

廣告 廣告

文章上線後引起逾50萬網友關注，不少人留言說「是不是有打折，不然真的蠻奇怪的」、「日本人不習慣在超商買大瓶水吧」、「大的喝起來不文雅吧」、「在日本讀書的朋友是說，拿這麼大一瓶水走在路上，日本人會覺得很丟臉」、「台灣人看到這個價錢，那一定都是大罐喝好喝滿」。

也有人分享「之前跟團的時候導遊是說，大瓶裝可以減少垃圾產出，是為了鼓勵民眾購買，才會賣比較便宜」、「之前去旅行有發現，所以都買大罐然後自己在飯店分裝」，日籍YouTuber「Mana」則說「如果你在日本人很多的地方邊走路邊喝大罐水，大家都會看你，絕對沒有不行，只是大家都看你」。

更多中時新聞網報導

百年故宮挨批守舊 外籍遊客僅微成長

派翠克支持死刑 犯罪要接受懲罰

碳封存監控20年 專家：納居民參與