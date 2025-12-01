《大生意人》陳曉逃出「寧古塔」場面震撼！揭秘古代四大流放地如今風光

娛樂中心／唐家興報導

日前，由陳曉主演的《大生意人》一播出就引起熱烈討論：陳曉在該劇中飾演一介讀書人「古平原」，一出場就上演驚心動魄的「寧古塔大逃亡」，大規模呈現寧古塔的冰封荒原、生死對峙與流放制度的殘酷現實；劇中，不僅凸顯出寧古塔宛如「人間煉獄」的冷酷，更勾起觀眾對背後真相的強烈不安：在那樣的世界裡，人究竟要付出多大的代價，才能活下來？對此，也讓許多觀眾對古代的流放地產生濃濃的好奇心！

古代四大流放地在哪？從寧古塔到崖州，揭開「被發配之後」的真實命運

要說到古代的流放地，有四大流放地最常出現在歷史典籍：「流放」源自古代極為嚴酷的刑罰制度。古代四大流放地被視為除了死刑之外最沉重的懲罰，犯了重罪的人會被發配至偏遠邊疆，踏上一條未知、孤絕、甚至不知能否活著抵達的旅途；而四大流放地除了《大生意人》中的寧古塔外，還包括了房陵、嶺南及崖州，這四大流如今分別在哪？又變成什麼模樣？讓我們來一探究竟。

陳曉主演的《大生意人》，拍攝場景寧古塔太震撼，一播出就引起熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

寧古塔的真實位置：清代凜冬盡處的「苦寒極境」

原址位於黑龍江省海林市，西元1666年遷至黑龍江省寧安市。寧古塔是中國歷史上著名的流亡之地，清朝統治年間，寧古塔是東北邊疆的重鎮。雖地名帶有「塔」字，卻無任何建築，只是一片「望去千里皆白雪」的冰原。

古籍記載，氣候酷寒、荒蕪難生，人們形容此地為「人間地獄」。著有《寧古塔志》的方拱乾曾感嘆地說：「人說黃泉路，若到了寧古塔，便有十個黃泉也不怕了！」一句話道盡流放者心底的絕望。

陳曉主演的《大生意人》取景寧古塔，一片「望去千里皆白雪」的冰原，震撼人心。（圖／翻攝自微博）

房陵的歷史陰影：昔日諸侯國遺址，終成流放落腳處

位於今日湖北省房縣境內，其地形多山，氣候寒冷，交通不便，形成了一個與世隔絕的地方。這片土地的歷史可以追溯到上古時期，據說是神農氏炎帝嘗百草的所在地，也是房子國的故地。

房子國曾是周朝的諸侯國之一，但後來被楚國所滅，楚國將房子國的貴族流放到房陵，從此房陵成為了流放之地。

嶺南風景美，卻是唐宋士大夫最怕聽到的三個字

作為中國南方五嶺以南的廣大地域，涵蓋了廣東、廣西、海南等省份。在唐宋時期因地處邊陲、氣候濕熱、毒蟲瘴氣遍布，被視為流放政治犯的首選之地。

劉禹錫、柳宗元、寇準、韓愈等知名文人都曾在此地留下被貶期間的生命刻痕。美麗的自然景觀背後，是無數士人的孤苦與漂泊。

崖州的前世今生：從流放邊陲到如今的三亞度假天堂

崖州，也就是今日的三亞，現為海南島最耀眼的旅遊城市。然而在古代，這裡卻是遠離中央、被視為「天涯盡處」的放逐之地。

自漢至明朝，文獻記載至少有十五位名相與學士被貶至此，其中最知名的便是北宋文豪蘇軾。面對海風與孤島，他寫下了生命最低潮的詩篇，也在寂寞裡找到了新的創作靈魂。

