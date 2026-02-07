大甲分局攜手大甲鎮瀾宮 邀藝人宣傳反詐騙及交通安全





大甲分局於七日下午攜手大甲鎮瀾宮，邀請「保庇天后」王彩樺及「重量級藝人」白雲在廟前廣場，宣傳「115年加強重要節日安全維護工作」，進行反詐騙及交通安全宣導活動，現場人山人海圍觀，場面熱鬧。

大甲警分局表示；為讓民眾安心過好年，提升民眾防詐意識並強化交通安全觀念，結合鎮瀾宮舉辦反詐騙及拒酒駕宣導活動。特別邀請有「保庇天后」之稱的藝人王彩樺及「重量級藝人」白雲到場站台，與警方攜手向民眾宣導反詐、防酒駕的重要性，並呼籲大家落實「馬上安全、拒絕酒駕」，共同守護安心年。

活動中，大甲分局透過實際案例說明常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、網路購物詐騙等，提醒民眾牢記「不聽、不信、不匯款」原則，遇有疑問可立即撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。同時也加強宣導「馬上安全、拒絕酒駕」觀念，呼籲民眾聚餐飲酒後務必選擇代駕、計程車或請親友接送，切勿心存僥倖酒後上路。

王彩樺及白雲表示，能在信仰重鎮大甲鎮瀾宮參與反詐與交通安全宣導活動深具意義，希望透過輕鬆互動的方式，提醒民眾提高警覺、遠離詐騙，也強調「喝酒不開車，馬上安全才是真平安」，讓大家都能快樂出門、平安回家。活動現場她親切與民眾合影互動，讓宣導內容更貼近生活、深入人心。

大甲分局指出，詐騙與酒駕皆為影響民眾生命財產安全的重要議題，透過結合宗教力量、藝人影響力及警方專業宣導，能有效提升防詐與拒酒駕的宣導成效。未來將持續深入社區及各項活動場合，推動反詐騙及「馬上安全、拒絕酒駕」宣導工作，攜手民眾共同打造安全、安心的生活環境。



