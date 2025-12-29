大甲匠師的故鄉食農永續體驗 騎馬及YouBike鐵馬遊海岸線





臺中市大甲區農會為輔導匠師的故鄉休閒農業區推廣食農教育及永續農遊，特別與國立臺中科技大學商業設計系合作拍攝宣傳影片，以區內各式匠師及食農特色為主題，包含藺草匠師編織體驗、有機匠師育苗體驗、螃蟹匠師水資源體驗、由芋頭田採摘到芋頭料理、撈臺灣鯛到臺灣鯛料理、摸蜆到蜆類料理並利用廢棄蜆殼進行板畫貼體驗，從產地到餐桌進行各式食農體驗、深度永續農業旅遊。

輔導休區的大甲農會總幹事黃瑞祥表示，匠師的故鄉休閒農業區擁有許多得天獨厚的自然資源，天然湧泉提供臺灣蜆及臺灣鯛良好的生長環境，更加難得的是休區範圍種植芋頭及稻米的區域，從灌溉溝渠也可以直接觀察螃蟹的蹤影，由此可見匠師休區農業生產與農村生態兼顧且和諧共存；休區內陳家立葉有機農場養雞協助吃蟲及清園、養羊協助吃雜草，雞跟羊也成為了農場的員工，利用自然永續的方式取代化學農藥的使用，這些友善環境作為讓休區發展休閒農業奠定良好根基。

黃瑞祥總幹事說明匠師的故鄉休閒農業區馬年配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署與臺中市政府農業局的馬年農遊行程推出：1.馬上吃松柏漁港現撈新鮮漁獲。2.馬上玩農場童趣的焢窯DIY。3.馬上遊(1)鐵馬Youbike濱海自行車道海堤3D彩繪打卡。(2)騎馬遊匠師的故鄉海岸線觀賞世界級落日景觀。歡迎大家馬上到大甲匠師的故鄉休閒農業區進行食農及永續體驗。





