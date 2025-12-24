大甲區公所舉辦「市政宣導暨歲末年終感恩聯誼餐會」場面熱鬧，副市長鄭照新與區長顏金源表揚績優課室人員，並且與模得豐富獎彩員工合影留念。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大甲區公所於二十三日晚間假鎮瀾文化大樓舉辦「市政宣導暨歲末年終感恩聯誼餐會」，地方各界人士參與踴躍，活動多元精彩萬分，有表揚優良職員工，摸彩、表演歌舞等。由於晚會之熱鬧精華呈現，辦得可圈可點，獲得副市長鄭照新、區長顏金源的讚賞。

大甲公所職員工一年到頭熱心服務民眾，贏得地方極佳口碑，刻已到了年未，顏區長為表達對屬下的感謝及鼓勵，辦這場有意義的晚會，雖然公所財源有限，但主辦的人事室仍負起規畫，力求節省開支，籌劃的菜色及精彩表演都獲得來賓肯定。

歲未感恩晚會於下午六時開始，由顏區長主持與代表盧市長出席的副市長鄭照新聯合主持，立法院副院長江啟臣國會助理、立委蔡其昌、立委楊瓊瓔等國會助理、市議員施志昌、楊啟邦、李文傑、大甲調解委員、卸任區代表、大甲農會、轄區二十九里里長及全體職員工列席約三十桌餐會。

餐會中特別邀請大甲在地樂團—不老林樂活樂團演奏及歌舞，多位女姓里長與李議員也乘興高歌一曲，獲得如雷掌聲，並穿插頒發員工績優獎金，紅包及摸彩，加上很多社會人士捐出紅包、禮盒物品，讓員工摸到豐富獎金、獎品而高聲尖叫，興頭提高到沸點，為今年年終餐會增添不少熱鬧歡樂氣氛。

顏區長金源表示，今年我們在各項市政工作中取得了顯著成績，這些成果離不開每一位同仁的努力和奉獻。希望在新的一年裡，我們能夠繼續攜手合作，共同推動大甲區的進步與繁榮。