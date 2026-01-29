大甲區農會舉辦馬年斗方版畫體驗 長輩動手拓印版畫迎新年





為迎接嶄新的馬年到來，大甲區農會日南綠色照顧站昨日舉辦「馬年斗方版畫拓印體驗」，特別邀請彩田版畫工作室高春英老師蒞臨指導，帶領長輩透過傳統版畫創作，感受年節文化之美，為新年增添喜氣與祝福。

高春英老師指導三十餘位長輩，介紹版畫藝術的基本概念與製作流程，並透過細緻的實作引導學員一步步完成作品。長輩在慢工細作的過程中，親手以鉛筆或雕刻刀，按著圖稿雕出刻板的明暗，再將雕好的刻板滾上油墨，並操作迷你版「版畫機」印製斗方。因不少是第一次接觸版畫及操作版畫機，顯得陌生又緊張，深怕將作品印壞，但將斗方成品自刻版上翻開的那一刻，卻是滿滿的成就與驚喜；大家專注的投入創作，不僅培養耐心，也提升手眼協調與專注力。長輩們親手拓印年畫、斗方，氣氛超溫暖─紅紙、版印、笑臉，全都是過年的味道。

廣告 廣告

長輩們發揮馬年吉祥意象創意，親手刻製屬於自己的版畫圖樣，並將作品拓印於紅包袋、春聯斗方及手冊上，將滿滿的新年祝福融入手作作品之中。每一件作品皆獨一無二，展現學員豐富的創意與成就感。活動結束後，開心地帶著親手完成的作品返家，為即將到來的新年增添喜氣與溫馨，也為生活留下珍貴而美好的手作回憶。

農會總幹事黃瑞祥表示，今天讓長輩體驗馬年斗方版畫，個個專注拓印、笑容滿滿，每一張斗方都是獨一無二的新年祝福，承辦十分成功，屆後將持續透過多元創意課程活動，豐富長者生活，促進身心健康，未來也將規劃更多兼具藝術性與療癒效果的活動，陪伴長者樂活學習、溫暖生活每一天。

更多新聞推薦

● 美退出WHO 石崇良表態：持續爭取成為WHA觀察員