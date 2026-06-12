大甲區農會辦理創意立蛋與音樂療癒迎端午 樂齡長者歡樂學習增進身心健康

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為促進高齡者身心健康、提升生活樂趣，大甲區農會日南綠色照顧站於日前辦理「好運種起來－端午立蛋新玩法．綠意『蛋』生」及「音樂遊戲Do Re Mi」系列課程，帶領30餘位長者熱情參與，在創意手作與音樂律動中度過充實愉快的學習時光。

本次課程特別邀請黃奕涵老師（水母老師）及高大哥共同授課，結合節慶文化、園藝療育與音樂活動，讓學員從動手創作到互動遊戲，充分體驗綠色照顧課程的多元魅力。

第一堂課「好運種起來－端午立蛋新玩法．綠意『蛋』生」，以端午節立蛋習俗為發想，帶領學員先進行彩繪立蛋創作，透過繽紛色彩展現個人創意。接著由高大哥指導製作別具特色的「水泥蛋殼造型盆栽」，學員們親手加入栽培介質、種植可愛多肉植物，打造獨一無二的療癒盆栽作品。課程中穿插有獎徵答活動，長者們踴躍搶答，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，展現滿滿活力。

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第二堂課「音樂遊戲Do Re Mi」則由水母老師帶領學員運用簡易打擊樂器進行節奏互動與音樂遊戲。透過敲擊、律動與團體合作，不僅訓練反應力及手眼協調能力，也讓長者在音樂陪伴下舒緩身心、增進人際交流。課堂中此起彼落的笑聲與掌聲，讓整個教室洋溢著溫馨歡樂的氛圍。

大甲區農會黃瑞祥總幹事表示，綠色照顧站持續透過多元課程設計，結合健康促進、文化傳承、園藝療育及音樂藝術等元素，提供高齡者豐富且有意義的學習機會，鼓勵長者走出家門參與社區活動，建立良好的人際互動與生活支持網絡，落實健康老化與在地安老的理念。

此次配合端午節慶提前辦理立蛋創意課程，長者們不僅收穫親手完成的創意作品，更在互動交流中獲得成就感與幸福感，展現「活到老、學到老」的精神，為樂齡生活增添更多色彩與活力。



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