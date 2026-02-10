大甲區農會辦「新春招財、馬上有錢」花藝體驗活動 吸引民眾踴躍參與





為營造新春節慶氛圍並推廣生活美學，大甲區農會於10日上午在五樓食農講堂舉辦「新春招財、馬上有錢」花藝體驗活動，吸引三十多位在地民眾踴躍參與，活動現場熱鬧溫馨。

「新春招財、馬上有錢」活動邀請在地花藝講師紀中和老師教導三十餘位學員體驗插花藝術，這次是以插花形式進行，選用進口染色牡丹菊、煙火菊、小菊等鮮花，並搭配金色棕櫚葉及新春飾品點綴，作品整體造型大器喜慶，展現濃厚的新年意象，獲得學員學習興緻，而一致好評。

大甲區農會長期致力於推動多元化課程與新春限定活動，歷年皆深受社區民眾喜愛。這次規劃花藝插花體驗課程，期望透過實作學習，讓民眾接觸不同的花藝技巧，在節慶中培養美學素養，也增添更具特色的新春體驗。

總幹事黃瑞祥表示，藉由舉辦新春限定活動，除讓社區居民感受節慶的喜悅外，也希望透過園藝與花卉課程，讓民眾接觸農業、認識農業花卉，同時促進在地居民彼此互動交流，進一步加深民眾對農會的認識，建立更緊密的連結。

黃總幹事強調，未來將持續規劃多元化課程與活動，並透過粉絲專頁公布最新資訊，歡迎民眾踴躍關注與參與，一同支持在地農業與社區發展。

