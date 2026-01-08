大甲地政事務所辦理「下鄉換狀」便民服務暖民心

台中市大甲如意段、海尾段重測完成，涵蓋近 1,800 筆土地及逾 1,000 名所有權人，考量本次重測範圍距離市區較遠及所有權人以高齡者居多，為方便民眾就近換發土地所有權狀，大甲地政事務所於昨(7)日上午8時至12時假西岐里活動中心辦理地籍圖重測下鄉換狀服務，實踐「服務零距離」的便民精神。

地政局長曾國鈞指出，地籍圖重測後，地籍圖資料以電子數值記錄與儲存，大幅提高測量精度，也能強化後續管理與查詢效率，有效降低土地界址糾紛，提升政府服務品質及效能。

廣告 廣告

(見圖)大甲地政下鄉換狀服務。

大甲地政事務所主任許世強表示，此次重測換狀已陸續寄發通知單，請民眾於通知時段前往，當日請所有權人務必攜帶1.通知書、2.所有權人身分證正本、3.所有權人印章、4.原重測前土地及建物所有權狀正本等應備文件。若無法於指定時間、地點辦理，也無需擔心，不換發權狀並不影響權益，日後可隨時至鄰近地政事務所申請換發權狀。

許主任提醒，居住於外縣市的所有權人，也能透過各縣市地政事務所的「代收代寄」服務，由代收機關代為寄送，管轄機關辦竣後直接郵寄到家，歡迎重測區所有權人善用多元換狀服務。