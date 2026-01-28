大甲外埔自來水延管推進 提升在地用水品質





為改善無自來水地區民眾用水品質，台中市大甲區東安路及外埔區溪底路等地區自來水延管工程持續推進中。臺中市議員李文傑28日舉辦地方說明會，會同立法院副院長江啟臣服務處、台灣自來水公司第四區管理處大甲所主任黃敏華、臺中市政府等單位及當地里長、社區代表向鄉親說明工程進度與用戶申裝事宜。

江啟臣副院長服務處副主任呂明杰表示，此次「無自來水地區供水改善計畫」總經費約5000萬元，其中延管工程3000萬元由自來水公司辦理，路面修復經費約2000萬元由臺中市政府經濟發展局負責。完工後將嘉惠164戶居民，大幅提升地方生活機能與公共衛生條件。這類看不見的基礎建設，對民眾日常生活卻至關重要，也是江啟臣副院長長期在臺中積極推動的重要民生工作。

自來水公司大甲所主任黃敏華說明，原純延管工程的費用是2,044萬元，在里長奔波下增加了許多用戶，經費提高至3000萬元，請民眾可先申請接錶裝設，並務必保留收據，後續可向公所申請外線補助，最高補助可達三分之二，民眾僅需負擔三分之一費用，可大幅減輕經濟負擔。

文曲里里長林寶彩表示，過去里內部分住戶長期只能使用「簡易自來水」，水量與水質皆不穩定，生活相當不便，這次在中央與市府合作下，幾乎都能使用穩定又安全的自來水，對居民生活品質是非常大的提升。里長也特別感謝副院長江啟臣及李文傑議員長期協助奔走，讓地方多年來的期盼終於實現，並期盼鄉親繼續支持，讓肯做事的團隊持續為地方服務。

市議員李文傑表示，穩定、安全的自來水是最基本的民生需求，感謝中央與市府攜手投入經費推動延管工程，讓偏遠與早期未設管線地區的居民，也能享有與市區相同的用水品質，對提升生活安全與居住環境具有實質幫助。未來將持續爭取資源，完善海線地區基礎建設，照顧每一戶鄉親的生活權益。



