大甲媽抵加拿大 「媽祖之夜」 將在渥太華登場

（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）加拿大台裔國會議員張瑋麟（Wade Chang）已迎大甲媽祖至加拿大，將於24日在渥太華舉辦一場 「媽祖之夜」活動，集結多元族裔、宗教和不同政商背景的人士齊聚一堂，進行一場文化交流。

出生台灣宜蘭的張瑋麟，小學6年級隨父母移民加拿大，原本擔任律師的他，今年4月首度參選即當選國會議員。

他說聯邦大選前獲大甲媽祖「託夢」想來加拿大，自己都覺得不可思議。

張瑋麟回憶，今年初有一晚先夢到鎮瀾宮董事長顏清標說要來加拿大，隔天又夢到一女二男帶著一個娃說要跟他去旅行。「我完全摸不著頭緒，但我的伴侶是台中人，他推測應該是指大甲媽祖想出巡至加拿大。」

張瑋麟並非媽祖信徒，但長年有念心經的習慣，因此他稱當晚念完心經後再許願「若真是媽祖顯靈，請讓我再夢一次。」「隔天果然夢到媽祖搭飛機和我一起到加拿大。媽祖還清晰地指示出哪一個時間段祂能出訪加拿大。」

笑說自己有點「鐵齒」，總是要多次求證，於是夏天時兩度抽空回台灣，親自去鎮瀾宮「請示」，確定真的是媽祖有意出巡加拿大。

9月初，張瑋麟終於從台中迎媽祖抵達他位於加拿大大溫哥華地區本拿比市（Burnaby）的辦公室。9月底他還在國會殿堂上介紹了媽祖信仰對台灣社會的意義和影響。

張瑋麟在國會上表示：「媽祖是台灣文化中一個重要的組成部分，台灣人民也傳承著媽祖所象徵的堅韌精神。」

下星期他將在渥太華國會山莊內舉辦「媽祖之夜」，屆時參眾議院的跨黨派議員、各國使節、原住民領袖、宗教界代表和渥太華政商僑界等約百位嘉賓出席，共同觀瞻從台中到本拿比再到渥太華的媽祖。

張瑋麟說，「媽祖之夜」是一場溫馨的宗教文化盛事，透過詳細解說，讓與會嘉賓能認識「海上守護神－媽祖」。「為了讓大家進一步體驗台灣民間習俗，現場將設置擲筊環節，每個人可向媽祖請示，如果是聖筊，可以獲贈一盆台灣蘭花，反之，則獲贈巧克力。」

張瑋麟說，蘭花也是台灣的象徵之一。「我不僅是送出一盆花，也想藉機讓大家知道台灣有許多『寶藏』。我相信很多加拿大人不清楚台灣有『蘭花王國』美譽，是全球最大蘭花出口國，彰顯台灣精湛的農業科技。」

除了「媽祖之夜」，張瑋麟也將安排媽祖造訪國會山莊旁的St. Andrew's 天主教堂。他說：「St. Andrew's教堂神父也樂見這樣的宗教交流活動，因為愛是不分宗教和族裔的。」

本拿比台裔居民蔡雅玲很開心能在加拿大就近參拜媽祖。她說：「媽祖有母愛的形象，充滿了慈悲、行善、大愛，來這裡點上一炷香，就覺得很安心。本拿比市和台中市是友誼城市，相信媽祖將進一步牽繫兩個城市的情誼。」

從中國移民加拿大的顏先生信奉基督教，也樂見媽祖登陸加拿大。他說：「久聞台灣的媽祖遶境活動盛況空前，可惜沒機會參與。但我到台灣時去參觀過幾間廟宇，非常喜歡台灣廟宇的氣氛，充滿了真善美的和諧感，不像中國的廟宇很商業化、只剩銅臭味。」（編輯：田瑞華）1141119