大甲媽祖起乩「有科學根據嗎」再度惹議 賓賓哥道歉：未來謹慎發言

賓賓哥為失言道歉。翻攝江建樺臉書

知名古董直播主賓賓哥日前在直播中，針對網友質疑產品是否有科學根據時，以大甲媽祖與乩童作為例證，辛辣的言論引發網友熱烈討論。對此，賓賓哥近日正式做出回應，解釋當時發言的初衷，並對於舉例失當深表歉意。

賓賓哥表示，未來會更謹慎發言。翻攝江建樺臉書

直播嗆網友「起乩是在起三小」

整起事件起源於一場直播，當時有網友在留言區詢問：「有科學根據嗎？」此舉瞬間點燃賓賓哥的情緒。他隨即在鏡頭前直言：「大甲媽祖繞境的時候，你給他站在門口，說你這有科學根據嗎？不然你起乩是在起三小？」他更在影片中反問網友，母親生產時是否有科學根據或化學反應，以此強調信仰與能量的不可解釋性。

定調心靈寄託非數據能證實

針對這段引發爭議的發言，賓賓哥隨後透過聲明定調，當時是為了回應粉絲對「佛牌是否有科學依據」的提問。他認為信仰與心靈能量多屬於主觀的精神寄託與體驗，此範疇無法單純以客觀的科學數據進行證實。他強調，每個人對宗教的感應不同，這正是信仰存在的特殊之處。

祈求媽祖寬恕並承諾謹慎發言

對於直播過程中的即興發言造成觀眾誤解，賓賓哥表達了歉意。他透露自己其實是虔誠的媽祖信徒，長期以來皆秉持媽祖慈悲精神投入公益。他表示：「媽祖大愛會了解賓賓哥的一片真心，也祈求媽祖寬恕。」他也承諾，面對此次大眾的指教，未來將會更謹慎發言，並持續以善念回饋社會。

